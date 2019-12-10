شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تعليمات خاصة للمدافعين.. واهتمام خاصة بالكرات العرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعى، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة فريق مصر المقاصة، المقرر لها غداً فى الدورى الممتاز.

بدأ لاعبو الفريق المران بجرى خفيف حول الملعب أعقبه عمليات الإطالات وفك العضلات، واشتمل المران على تدريبات كرة اليد، والتى شأنها التركيز على تحرك كل لاعب فى الملعب وكيفية التوغل فى مناطق الخطورة عند المنافس.

ومنح أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى تعليمات خاصة للمدافعين حول كيفية إيقاف أبرز عناصر الخطورة لدى الفريق المنافس، وتطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية من الجانبين، باعتبارها أحد الحلول الهجومية التى يمكن من خلالها هز شباك المنافسين.

وحرص محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على مساندة اللاعبين من خارج خطوط الملعب، وأدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير والتى تناولت حول التعامل مع العرضيات والتسديدات بعيدة المدى، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء فى الملعب.