شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سموحة والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة والإنتاج الحربى التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

سموحة بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهانى سليمان، خط الدفاع : كريم يحيى، رجب نبيل، يوسف ديوب، أحمد أبو الفتوح، خط الوسط: شريف رضا، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو، خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا.

فيما جاء تشكيل الإنتاج كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، خط الوسط: وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا، فى الهجوم: علاء سلامة وباسم مرسي.

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يحتل الإنتاج الحربى المركز الـ 11 في جدول المسابقة، برصيد 7 نقاط بعد 6 مباريات، فاز أبناء مختار في مباراتين وتعادلوا في واحدة وتلقوا الهزيمة في ثلاث مباريات، فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط حصدها الفريق السكندري بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز سموحة فى مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وحيد.