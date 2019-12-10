سوبر كورة يكشف بالمستندات: بند الرحيل الآمن يمنع الزمالك من فسخ عقد بوطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة" تفاصيل بنود العقد المبرم بين المغربى خالد بو طيب، ونادى الزمالك، والتى تمنح النادى الأبيض، أحقية الاستغناء عن مهاجم الفريق، بعد الموسم الثانى، دون تحمل النادى أية أعباء مالية.
وينشر سوبر كورة صورة ضوئية من العقد المبرم بين الطرفين، والمسجل فى اتحاد الكرة، الذى تكشف بنوده الإضافية، عدم تحمل النادى الأبيض أية أموال مقابل فسخ التعاقد مع المهاجم المغربى، فى الصيف المقبل، أى أنه فى حالة فسخ العقد من طرف واحد فى يناير المقبل فإن النادى سيتكلف.
وبات خالد بوطيب قاب قوسين أو أدنى، من الرحيل عن القلعة البيضاء، فى يناير المقبل، بعد تأكد حاجته إلى إجراء جراحة، تبعده عن الملاعب فترة لن تقل عن 4 أشهر.
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