تشكيل ناري لنابولي أمام جينك في دوري الأبطال

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقه لمباراة جينك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا.



ويسعى نابولي للفوز على جينك من أجل حجز مقعدا في دور الـ16 من منافسات التشامبيونزليج ، حيث يتواجد نابولي في المركز الثاني وبرصيده 9 نقاط خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ10 نقاط.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: لورينزو، كوليبالي، مانولاس، روي.

الوسط: كاليخون، لوريرو، رويز، زيلينسكي.

الهجوم: ميليك، مارتينيز.