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تشكيل ناري لنابولي أمام جينك في دوري الأبطال

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقه لمباراة جينك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات .

ويسعى نابولي للفوز على جينك من أجل حجز مقعدا في دور الـ16 من منافسات التشامبيونزليج ، حيث يتواجد نابولي في المركز الثاني وبرصيده 9 نقاط خلف المتصدر صاحب الـ10 نقاط.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: لورينزو، كوليبالي، مانولاس، روي.

الوسط: كاليخون، لوريرو، رويز، زيلينسكي.

الهجوم: ميليك، مارتينيز.

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