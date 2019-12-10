شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يقسو على الجونة برباعية في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق انبي فوزًا عريضًا على مضُيفه الجونة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل رباعية انبي كل من رامي صبري «هدفين» ومحمد شريف ومحمد رزق لطفي في الدقائق 3 و16 و18 و55 بينما سجل عمرو أحمد عبدالفتاح هدف الجونة في الدقيقة 86.

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تقدم إنبي مبكرًا بالهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق المدافع رامي صبري، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 18 سجل محمد شريف الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني حاول فريق الجونة العودة إلى المباراة بتسجيل هدف تقليص الفارق، إلا ان اللاعب محمد رزق لطفي كان له رأي آخر بتسجيله الهدف الرابع لإنبي في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 86 سجل اللاعب أحمد عبدالفتاح هدف الجونة الوحيد

بهذه النتيجة رفع انبي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.