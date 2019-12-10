ليلة الأبطال.. ليفربول بالقوة الضاربة أمام سالزبورج (التشكيل الرسمي)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للفريق لخوض المباراة الختامية في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، امام فريق رد بول سالزبورج النمساوي، والمقرر إقامتها الليلة على ملعب رد بول أرينا. ودفع يورجن كلوب بالقوة الضاربة لفريقه الليلة خاصة ثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمنيو. وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى، أليسون بيكر. Advertisements خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك: روبرتسون. خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، نابي كيتا. خط الهجوم: ماني،فيرمنيو، محمد صلاح. ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ونابولي برصيد 9 نقاط، وسالزبورج برصيد 7 نقاط، وجينك في المركز الأخير برصيد نقطة. ويحتاج ليفربول إلى التعادل أو الفوز الليلة لضمان بلوغه دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة.

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