بالقوة الضاربة .. ليفربول يدخل موقعة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 يلتقي بعد أقل من ساعة من الآن فريقي ليفربول الإنجليزي وريد بول سالزبورج النمساوي بملعب الأخير ريد بول أرينا في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسةمن بطولة دوري أبطال أوروبا

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول و جيسي مارش مدرب سالزبورج تشكيلتي فريقيهما للمباراة والتي جاءت كما يلي. سالزبروج ستانكوفيتش أولمر - ويبر - أونجيوني - كريتسنسن Advertisements مينامينو - جونزيفيتتش - مويبو - تزوبوزلاي هالاند - تشان هوانج ليفربول أليسون أرنولد - لوفرن - فان دايك - روبيرستون كيتا - هيندريون - فينالدوم صلاح - فيرمينو - ماني

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