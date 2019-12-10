شكرا لقرائتكم فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبا هم:
محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي.
رامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي ومحمد هاني.
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