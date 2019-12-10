شكرا لقرائتكم نتائج مباريات دوري الدرجة الثانيه اليوم .. سقوط المنصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم اليوم ثلاثة مباريات من الدوري المصري الدرجة الثانيه مجموعة بحري، حيث فاز الأوليمبي على المنصورة بهدف نظيف، و تعادل بيلا مع مالية كفر الزيات 2/2، و فاركو تغلب على دمنهور 1/0.

و أقيمت جميع اللقائات في الساعة 2:30 عصراً، و يتصدر فاركو المجموعة برصيد 18 نقطه من 8 مباريات و خلفه غزل المحله بـ14 من 7 مباريات و العاب دمنهور بنفس الرصيد و لكن من 8 مباريات، و الرجاء جاء رابعاُ بـ12 نقطه من 7 لقائات.

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و جاء في الثلاثة مراكز الأخيرة كلا من الحمام في المركز العاشر بـ7 نقاط و بيلا في المركز الحادي عشر بأربعة نقاط، و تقع مالية كفر الزيات في المركز الأخير بثلاثة نقاط فقط.