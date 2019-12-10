شكرا لقرائتكم شوط أول سلبي بين الإنتاج الحربي وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي ضد سموحة بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين الفريقين في محاولة للوصول إلى مرم المنافس، ولكن بدون فاعلية هجومية داخل الصندوق، وإن كانت فرص الفريق الحربي هي الأخطر، حيث كان أكثر نشاطاً من الفريق السكندري.

وأضاع محمد فييرا لاعب الإنتاج أخطر فرص المباراة في الدقيقة 43 بعد استلامه كرة في مواجهة مباشرة مع المرمى ولكن أهداها خارج الثلاث شبكات على يسار الهاني سليمان، ونشط الفيقين في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط ولكن بدون ترجمة ذلك إلى أهداف وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهانى سليمان .

خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل، يوسف ديوب ، أحمد أبو الفتوح .

خط الوسط : شريف رضا ، ناصر ماهر ، محمد نادى ، محمود حليمو .

Advertisements

خط الهجوم : حسام حسن ورونالد وانجا .

تشكيل الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى:عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي.

خط الوسط: موسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا.

خط الهجوم: علاء سلامة وباسم مرسي.