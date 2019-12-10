شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري. وخرج من القائمة كلا من: علي معلول، محمد محمود، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمود متولي، للإصابة، وصالح جمعة، جيرالدو دا كوستا، صلاح محسن، عمار حمدي، وضمت قائمة الأهلي كلا من: Advertisements حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي. الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي، ومحمد هاني. الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور. الوسط الهجومي: رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ. الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي.

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