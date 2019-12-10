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شكرا لقرائتكم بالمستندات.. بوطيب ممنوع من الرحيل عن الزمالك فى يناير بموجب العقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" تفاصيل بنود العقد المبرم بين المغربى خالد بو طيب، ونادى الزمالك، والتى تمنح النادى الأبيض، أحقية الاستغناء عن مهاجم الفريق، بعد الموسم الثانى، دون تحمل النادى أية أعباء مالية.
وينشر الخليج 365 صورة ضوئية من العقد المبرم بين الطرفين، والمسجل فى اتحاد الكرة، والذى تكشف بنوده الإضافية، عدم تحمل النادى الأبيض أية أموال مقابل فسخ التعاقد مع المهاجم المغربى، فى الصيف المقبل، أى انه فى حالة فسخ العقد من طرف واحد فى يناير المقبل فإن النادى سيتكلف قيمة الرتب السنوى بالكامل .
وبات خالد بوطيب قاب قوسين أو أدنى، من الرحيل عن القلعة البيضاء، فى يناير المقبل، بعد تأكد حاجته إلى إجراء جراحة، تبعده عن الملاعب فترة لن تقل عن 4 أشهر.
عقد خالد بوطيب مع الزمالك
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