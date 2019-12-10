شكرا لقرائتكم عقد بوطيب مع الزمالك يكشف تحمل النادى 81 مليون جنيه مقابل 9 أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مفاجأة جديدة تكشفها بنود تعاقد نادى الزمالك مع المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض، والتى تمثلت فى إجمالى راتب اللاعب خلال مدة التعاقد الممتدة لثلاثة مواسم ونصف الموسم.

ويحصل خالد بوطيب بموجب تعاقده مع الزمالك على 4 ملايين و542 ألفا و103 يورو، أى ما يوازى 81 مليونا و373 الف جنيه مصرى، خلال مدة تواده بالقلعة البيضا، هذا بخلاف المزايا الأخرى.

وبمقارنة تلك القيمة وما قدمه اللاعب مع الفارس الأبيض طوال موسم ونصف، نجد أنه أحرز 9 أهداف خلال 34 مباراة شارك فيها، أى أنه بحسبة بسيطة أصبح هدف بوطيب يساوى 9 ملايين جنيه.

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يكشف "الخليج 365" تفاصيل بنود العقد المبرم بين المغربى خالد بو طيب، ونادى الزمالك، والتى تمنح النادى الأبيض، أحقية الاستغناء عن مهاجم الفريق، بعد الموسم الثانى، دون تحمل النادى أية أعباء مالية.

عقد خالد بوطيب مع الزمالك

وينشر الخليج 365 صورة ضوئية من العقد المبرم بين الطرفين، والمسجل فى اتحاد الكرة، والذى تكشف بنوده الإضافية، عدم تحمل النادى الأبيض أية أموال مقابل فسخ التعاقد مع المهاجم المغربى، فى الصيف المقبل، أى انه فى حالة فسخ العقد من طرف واحد فى يناير المقبل فإن النادى سيتحمل باقى قيمة الموسم بالنسبة للاعب.

وبات خالد بوطيب قاب قوسين أو أدنى، من الرحيل عن القلعة البيضاء، فى يناير المقبل، بعد تأكد حاجته إلى إجراء جراحة، تبعده عن الملاعب فترة لن تقل عن 4 أشهر.