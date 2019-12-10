شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكي يبحث عن عرض للرحيل من سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و أعتمد العميد خلال مواجهات سموحة الاخيره علي الثنائي رونالد اوانجا وحسام حسن هداف الدوري العام بالتساوي مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.
ويبحث اللاعب عن عرض محلي للخروج خلال الفتره القادمة سواء علي سبيل الاعارة لمدة 6 شهور او الرحيل النهائي عن الفريق السكندري.
والجدير بالذكر ان الاعب تالق ظهر بشكل جيد في الموسم الماضي خلال مشاركته مع الجونة ونجح فى إحراز أكثر من هدف مؤثر مع الفريق الساحلى وهو ما جعل مسئولى سموحه يطالبونه بعودته مرة أخرى للفريق .
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