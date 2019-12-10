شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكي يبحث عن عرض للرحيل من سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر أحمد حسن مكي مهاجم سموحة على الرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقبه خروج من حسابات حسام حسن المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية. و أعتمد العميد خلال مواجهات سموحة الاخيره علي الثنائي رونالد اوانجا وحسام حسن هداف الدوري العام بالتساوي مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز. ويبحث اللاعب عن عرض محلي للخروج خلال الفتره القادمة سواء علي سبيل الاعارة لمدة 6 شهور او الرحيل النهائي عن الفريق السكندري. Advertisements والجدير بالذكر ان الاعب تالق ظهر بشكل جيد في الموسم الماضي خلال مشاركته مع الجونة ونجح فى إحراز أكثر من هدف مؤثر مع الفريق الساحلى وهو ما جعل مسئولى سموحه يطالبونه بعودته مرة أخرى للفريق .

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