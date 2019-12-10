شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يعلن قائمة وادي دجلة فى مواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.
يملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضًا، ويدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حققها من 6 مباريات خاضها.
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