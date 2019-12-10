شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حمدي النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اليوم الثلاثاء نادي الزمالك شكوي رسمية إلي اتحاد الكرة ضد حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق وطلب تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وكشف مصدر باتحاد الكرة ان الزمالك ارسل ملف كامل إلى الاتحاد يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية في الفترة الماضية بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادي للاعب مطالبا بإيقافه والحصول علي تعويض مالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حمدي النقاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.