إنبي يهزم الجونة برباعية على أرضه

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جدة - عمرو شويل تغلب فريق إنبي على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.
كان رامي صبري قد افتتح التسجيل لإنبي في الدقيقة الثالثة قبل أن يحرز هدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 15 من عمر المباراة.
وأضاف محمد شريف لاعب إنبي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الجونة في الدقيقة 17 من عمر المباراة.
واستمرت النتيجة بدون تغيير في الدقائق المتبقية من الشوط الأول حتى انتهى بفوز الفريق البترولي بثلاثية نظيفة.
وسجل محمد رزق لاعب إنبي هدف فريقه الرابع في مرمى الجونة في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
فيما أحرز عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب الجونة هدف فريقه الاول في مرمى إنبي في الدقيقة 86 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز إنبي بنتيجة 4 / 1.
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