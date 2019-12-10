حسام حسن يعلن تشكيل سموحة امام الانتاج الحربي

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جدة - عمرو شويل أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة، عن التشكيل الذى سيخوض مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها فى السابعة ونصف مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز . جاء التشكيل كالآتي : حراسة المرمى: الهانى سليمان . خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل، يوسف ديوب ، أحمد أبو الفتوح . Advertisements خط الوسط : شريف رضا ، ناصر ماهر ، محمد نادى ، محمود حليمو . خط الهجوم : حسام حسن ورونالد وانجا . فيما أعلن مختار مختار عن تشكيل الانتاج الحربي وجاء كالتالي : عامر عامر ، أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا وعلاء سلامة وباسم مرسي

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