شكرا لقرائتكم حسام حسن يعلن تشكيل سموحة امام الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء التشكيل كالآتي :
حراسة المرمى: الهانى سليمان .
خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل، يوسف ديوب ، أحمد أبو الفتوح .
خط الوسط : شريف رضا ، ناصر ماهر ، محمد نادى ، محمود حليمو .
خط الهجوم : حسام حسن ورونالد وانجا .
فيما أعلن مختار مختار عن تشكيل الانتاج الحربي وجاء كالتالي :
عامر عامر ، أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا وعلاء سلامة وباسم مرسي
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