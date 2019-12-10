شكرا لقرائتكم حراس مرمى الأهلي يخوضون تدريبات منفردة في مران الفريق اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وخاض الثلاثي تدريبات قوية اشتملت على التصويبات وبعض الفقرات الخاصة بتدريب الحراس.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.

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فيما أدي علي معلول، لاعب الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة وادي دجلة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وأدى معلول جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، واداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي، وينفذ معلول المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وركّز فايلر على الجوانب الفنية والخططية في نهاية المران حيث خصص فايلر فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى، وفقرة خاصة لاستغلال الكرات العرضية.