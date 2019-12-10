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شكرا لقرائتكم خطاب شكر من الكاف لتنظيم الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما طالب في خطابه نقل تحيات الكاف إلى جميع الجهات المعنية على المشاركة في هذا التنظيم الرائع .. وجاء نص الخطاب كما يلي:
رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة - مصر 2019
عزيزي السيد الجنايني ،
أولاً ، نود أن نهنئكم على النجاح الباهر لكأس أفريقيا للأمم تحت 23 سنة ، مصر 2019 ، وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ثانياً ، نود أن نشكركم خالص الشكر على التنظيم المتميز لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا ، مصر 2019 ، وعلى الظروف الممتازة التي تم توفيرها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة .
لقد كانت مشاركة الحكومة المصرية وتفاني أعضاء اللجنة المنظمة مفتاح نجاح هذا الحدث التاريخي، لذا نرجو منكم تقديم شكرنا إلى السلطات المصرية ولكل عضو في اللجنة المنظمة.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الشكر إلى كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتنظيم ، كما قدمت شكرا خاصا إلى المهندس حسام الزناتي مدير البطولة الذي يعد أصغر مدير بطولة قارية سنا ولاقى عمله هذا النجاح الكبير.
خطاب كاف
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