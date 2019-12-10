شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم بشكوى رسمية للفيفا ضد حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك أرسل ملفا كاملا إلى الاتحاد يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية فى الفترة الماضية، بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادى للاعب، مطالبا بإيقافه والحصول على تعويض مالى.
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