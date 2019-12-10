شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم بشكوى رسمية للفيفا ضد حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اليوم الثلاثاء نادي الزمالك شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق وطلب تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك أرسل ملفا كاملا إلى الاتحاد يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية فى الفترة الماضية، بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادى للاعب، مطالبا بإيقافه والحصول على تعويض مالى.

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