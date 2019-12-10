شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يقود هجوم الإنتاج.. وسموحة بـ حسام حسن ورونالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن، المدير الفني لسموحة، عن التشكيل الذى سيخوض مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. جاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: الهانى سليمان. خط الدفاع: كريم يحيى، رجب نبيل، يوسف ديوب، أحمد أبو الفتوح. Advertisements خط الوسط: شريف رضا، ناصر ماهر، محمد نادى، محمود حليمو. خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا. فيما أعلن مختار مختار عن تشكيل الإنتاج الحربي وجاء كالتالى: عامر عامر، أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا وعلاء سلامة وباسم مرسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسم مرسى يقود هجوم الإنتاج.. وسموحة بـ حسام حسن ورونالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.