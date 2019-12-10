شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق إنبى فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الجونة بالبحر الأحمر فى إطار فعاليات الجولة السابعة للدورى.

تقدم رامى صبرى مدافع إنبى لفريقه فى الدقيقة الثالثة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 15، وأحرز محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 17، واختتم محمد رزق مهرجان الأهداف للمارد البترولى فى الدقيقة 55، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء نجح محمد عبد الفتاح عمورى فى إحراز الهدف الوحيد للجونة.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 7 نقاط ويرتقى للمركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط فى المركز قبل الأخير للدورى.

وقد بدأ الجونة المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: عمر رضوان، خط الدفاع: جوناثان، خالد صبحي، محمود نجيب، باسم علي، خط الوسط: أكرم توفيق، محمد ليلة، جدو، أحمد حمدي، محمود شبراوي، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما خاض إنبي المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: محمود جاد، وفي خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، رامي صبري، إبراهيم يحيي، علي فوزي، وفي خط الوسط: محمد رزق، حميد ماو، وأمامهم الثلاثي: محمد شريف، محمد بسيوني، كريم فؤاد، وفي خط الهجوم: محمود قاعود.