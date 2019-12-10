شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريب الأهلى الأخير قبل مواجهة دجلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، تدريباته الجماعية الأخيرة على ملعب مختار التتش، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد فايلر جلسة مع حسام عاشور على هامش المران، والمدير الفنى على الحديث مع عاشور، في بعض الأمور الخاصة بتحديات المرحلة المقبلة بصفته قائد الفريق، حيث يشارك الأهلي في منافسات الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، إلى جانب بطولة كأس مصر.

وجاءت جلسة المدير الفني مع عاشور، ضمن الجلسات التي يحرص المدير الفني على عقدها بشكل فردي مع اللاعبين، إلى جانب المحاضرات الفنية التي يسعى من خلالها فايلر لتجهيز الفريق فنيا ومعنويا ، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وخاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير، حراس مرمى الفريق، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، وخاض الثلاثي تدريبات قوية اشتملت على التصويبات وبعض الفقرات الخاصة بتدريب الحراس.

وشهد تدريب المارد الأحمر التركيز على الجوانب الفنية والخططية في نهاية المران، وخصص فايلر فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى، وفقرة خاصة لاستغلال الكرات العرضية.

يملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضًا، ويدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حققها من 6 مباريات خاضها.

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