شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف وبيكهام وكابو ضمن قائمة دجلة لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة الفريق الدجلاوى كلاً من: محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

يملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضًا، ويدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حققها من 6 مباريات خاضها.