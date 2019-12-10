شكرا لقرائتكم خبر عن عمورى يحرز الهدف الأول للجونة فى مرمى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة فى إحراز الهدف الاول فى إنبى عن طريق محمد عبد الفتاح عمورى فى الدقيقة 85 لتصبح النتيجة 4 / 1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر فى إطار فعاليات الجولة السابعة للدورى.

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ويخوض الجونة المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: عمر رضوان، خط الدفاع: جوناثان، خالد صبحي، محمود نجيب، باسم علي، خط الوسط: أكرم توفيق، محمد ليلة، جدو، أحمد حمدي، محمود شبراوي، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما يخوض انبي المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: محمود جاد، وفي خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، رامي صبري، إبراهيم يحيي، علي فوزي، وفي خط الوسط: محمد رزق، حميد ماو، وأمامهم الثلاثي: محمد شريف، محمد بسيوني، كريم فؤاد، وفي خط الهجوم: محمود قاعود