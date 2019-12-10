شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب شكر من "كاف" لاتحاد الكرة لتنظيم الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية خطاب شكر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حسن تنظيم البطولة التي وصفها "كاف" بأنها بطولة لا تنسى، كما طالب في خطابه نقل تحيات "كاف" إلى جميع الجهات المعنية على المشاركة في هذا التنظيم الرائع.. وجاء نص الخطاب كما يلي:

السيد/ عمرو الجنايني

رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة - مصر 2019

عزيزي السيد الجنايني،

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أولاً، نود أن نهنئكم على النجاح الباهر لكأس أفريقيا للأمم تحت 23 سنة، مصر 2019، وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ثانيًا، نود أن نشكركم خالص الشكر على التنظيم المتميز لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، مصر 2019، وعلى الظروف الممتازة التي تم توفيرها للاتحاد الافريقي لكرة القدم وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

لقد كانت مشاركة الحكومة المصرية وتفاني أعضاء اللجنة المنظمة مفتاح نجاح هذا الحدث التاريخي، لذا نرجو منكم تقديم شكرنا إلى السلطات المصرية ولكل عضو في اللجنة المنظمة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الشكر إلى كل مؤسسات الدولة المعنية بالتنظيم، كما قدمت شكرًا خاصًا إلى المهندس حسام الزناتي مدير البطولة الذي يعد أصغر مدير بطولة قارية سنا ولاقى عمله هذا النجاح الكبير.



