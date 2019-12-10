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تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى أمام دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة الفريق أمام وادي دجلة، حيث استبعد السويسري 10 لاعبين من القائمة.

 

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة  مساء غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة .

 

وخرج من القائمة كل من:

 

علي معلول، محمد محمود، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمود متولي، للإصابة، وصالح جمعة، جيرالدو دا كوستا، صلاح محسن، عمار حمدي، على لطفي.

 

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

 

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حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

 

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي، ومحمد هاني.

 

الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور.

 

الوسط الهجومي: رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ.

 

الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي.

 

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