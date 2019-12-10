شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر
ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة مساء غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.
وخرج من القائمة كل من:
علي معلول، محمد محمود، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمود متولي، للإصابة، وصالح جمعة، جيرالدو دا كوستا، صلاح محسن، عمار حمدي، على لطفي.
وضمت قائمة الأهلي كلاً من:
حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.
الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي، ومحمد هاني.
الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور.
الوسط الهجومي: رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ.
الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وجونيور أجايي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى أمام دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.