مجموعة ليفربول في الأبطال.. من يحصد بطاقة الصعود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباريات ريد بول سالزبورج وليفربول عند 7:55 مساءً وكذلك مباراة نابولي وجينك في التوقيت ذاته ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا. ليفربول يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقطة بفارق نقطة عن نابولي ونقطتين عن ريد بول سالزبورج الثالث بينما يتذيل جينك المجموعة بنقطة واحدة. ريد بول سالزبورج VS ليفربول Advertisements وتشهد تشكيلة ليفربول تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا. في الدقيقة 5 كانت الخطورة الأولى بتصدي حارس سالزبورج لتصويبة صلاح من داخل منطقة الجزاء. نابولي VS جينك بداية ساخنة للمباراة في الدقيقة 3 تقدم نابولي عن طريق لاعبه ميليك بهدف أول.

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