إنبي يسحق الجونة برباعية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

سحق فريق إنبي مضيفه فريق الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة السابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ إنبي اللقاء بضغط هجومي كبير أسفر عن ثلاثة أهداف في أقل من 20 دقيقة، عن طريق رامي صبري في الدقيقتين 3 و16، ثم أضاف محمد شريف هدفاً في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد رزق في الدقيقة 55، قبل أن يسجل عمرو أحمد هدف فريق الجونة الوحيد في الدقيقة 86.

إنبي قفز 4 مراكز في جدول الترتيب ليستقر في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بعدما فاز في أخر جولتين على الزمالك والجونة.

أما فريق الجونة فما زال في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وادي دجلة صاحب المركز الأخير.

ملخص المباراة

افتتح رامي صبري قائد إنبي أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من الجهة اليسرى حولها برأسية رائعة مرت إلى شباك فريق الجونة ليتقدم الضيوف مبكراً.

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وكاد الجونة أن يتعادل بعد دقيقة واحدة من هجمة مرتدة أسفرت عن انفراد لكن الحارس تألق ومنع أصحاب الأرض من الوصول إلى شباك فريقه.

وأضاف رامي صبري الهدف الثاني للفريق البترولي بعد عرضية جديدة من ضربة ركنية نفذت قصيرة قبل أن يتم إرسال الكرة في الهواء إلى قائد إنبي الذي سجل برأسية مجدداً في الدقيقة 16.

وتواصل تفوق إنبي في الدقيقة 18 بعد تمريرة من رامي صبري في عمق الدفاع وصلت إلى محمد شريف الذي تسلم الكرة تحت ضغط دفاعي ليسدد إلى الشباك ويضيف هدفاً ثالثاً لفريقه.

وسنحت فرصة تقليص الفارق للجونة في الدقيقة 25 بعد تمريرة خلف الدفاع البترولي انفرد على إثرها محمد ناجي "جدو" ليسدد الكرة قوية إلى خارج الملعب لتضيع فرصة الهدف الأول.

وأضاف محمد رزق الهدف الرابع لإنبي في الدقيقة 55 بعد عرضية من الجهة اليسرى مررها للخلف محمد شريف ليقابلها محمد رزق الذي رواغ الدفاع وسدد قذيفة إلى الشباك.

وفي الدقيقة 85 قلص اللاعب عمر أحمد الفارق وسجل هدفاً لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت الشباك.