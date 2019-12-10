بالفيديو.. هدف رائع لتريزيجيه في مران أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أحرز محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، هدفًا رائعًا خلال مران فريقه اليوم الثلاثاء. ونشر حساب النادي الإنجليزي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لتريزيجيه وهو يسدد تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت الشباك. وكتب الحساب الرسمي لأستون فيلا على هدف تريزيجيه: "هدف جميل لتريزيجيه في تدريبات اليوم". يذكر أن تريزيجيه شارك هذا الموسم في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً آخر.

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