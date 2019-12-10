التشكيل.. صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة سالزبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ليفربول في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، أمام نابولي الإيطالي بتسع نقاط، ثم سالزبورج بسبع نقاط، ثم جينك البلجيكي بنقطة واحدة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.

يُذكر أن ليفربول يحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل حسم صدارة المجموعة الخامسة، فيما يكفيه التعادل من أجل ضمان التأهل، وهناك حالة وحيدة تؤهله حال خسارته مع فوز ملاحقه نابولي (طالع التفاصيل).