الأهلي يرد على الكاف بمستندات مخالفة حكم النجم بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إرساله ردًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة النجم الساحلي التونسي.

وكان الأهلي خسر أمام النجم الساحلي على ملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي بهدف نظيف، في افتتاح مباريات المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الأهلي عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، أن هذا الرد جاء على الخطاب الذي تلقاه النادي من "كاف" قبل أيام قليلة، وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى الأهلي من الحكم البتسواني، وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة، وأن الأتحاد الافريقي يعمل وباستمرار على تطوير منظومة التحكيم.

وأوضح: "كاف طلب من الأهلي الحالات التحكيمية التي وقعت في المباراة وخالفت نصوص قانون اللعبة وأهدرت حقوقًا للأهلي ولاعبيه وما يثبت قيام الحكم البتسواني بإهدار وقت المباراة ما بين الإيقافات والإصابات والاستبدالات، هذا بالإضافة لعدم قيام الحكم البتسواني بتوفير الحماية الكافية للاعبين خلال وبعد المباراة".

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وجاء رد الأهلي اليوم مدعومًا بالمستندات ومقاطع الفيديو، بناءً على طلبات الاتحاد الإفريقي كالتالي:

النادي يؤمن بضرورة العمل الجماعي لأظهار مسابقات "كاف" في أفضل مستوياتها وتطبيق مبدأ اللعب النظيف. لكن الحكم البتسواني جوشوا بوندو أرتكب أخطاء تخالف نصوص قانون اللعبة في مباراة النجم الساحلي. وهي نفس الأخطاء تقريبًا التي أرتكبها هذا الحكم في لقاء النجم الساحلي مع نادي الرجاء المغربي عام 2015 عندما قام بطرد أحد لاعبي الرجاء بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء بدون أي مخالفة. وفي كلتا المباراتين كانت النتيجة فوز الفريق المضيف "النجم الساحلي".. وسرد الأهلي في رده عدم أحتساب ضربة جزاء لفريقه بعد أن قام اللاعب رقم "6" من النجم الساحلي بأستخدام ذراعه الأيمن في لمس الكرة داخل منطقة الجزاء. وتضمنت المستندات أيضًا ما يثبت إضاعة الوقت بطريقة متعمدة والذي تجاوز الثمانية دقائق ونصف. هذا بالأضافة إلى عدم حماية لاعبي الأهلي وجهازهم الفني سواء أثناء المباراة أو بعدها.

وأكد الأهلي في رده على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة بين جميع الأندية المتنافسة عند تعيينات الأطقم التحكيمية حيث شهدت هذه التعيينات خلال الفترة الماضية بعض الدلالات السلبية بسبب إسناد مباريات لبعض الأندية المصنفة على أرضها لحكام غير مصنفين، في المقابل عندما تخوض هذه الأندية مبارياتها خارج أرضها يتم إسناد لقاءاتها لحكام من التصنيف الأول.

وتمسك الأهلي بتطبيق قانون كرة القدم وروحه بما فيه من ثوابت متمثلة في معاقبة كلاً من يثبت تعمده مخالفة القانون وإحالته للجان الأنضباطية المختصة.

.. وكان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تقدم بشكوى رسمية للأتحاد الأفريقي قبل أيام للحفاظ على حقوق النادي بعد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي أرتكبها الحكم البتسواني في مباراة النجم الساحلي وأهدر حقوق الأهلي وتعمد طرد اللاعب أيمن أشرف بطريقة غير مستحقة بعد مرور 13 دقيقة فقط من بداية المباراة. وتجاهل عدم أحتساب ضربة جزاء صحيحة وسمح بأهدار الوقت القانوني للمباراة من جانب لاعبي الفريق المنافس.