كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

يدخل فريق ليفربول تلك المباراة طامحا في تحقيق الانتصار أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكلفه الهزيمة من الفريق النمساوي الخروج من دور المجموعات في حال فوز فريق نابولي المتوقع على جينيك

الذي يقع في مؤخرة جدول المجموعة، وكان فريق سالزبورج قد خسر من الريدز في مباراة الذهاب بدور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة مما سيجعل فرصته في الفوز بأي نتيجة أقل من نتيجة الذهاب تأهله بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحل فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق جينك البلجيكي في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة فقط.