تشكيل ليفربول الرسمي ضد سالزبورغ| مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الآن «دوري أبطال أوروبا» Liverpool Champion

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سالزبورج النمساوي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - نابي كيتا.
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.
موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج :-
وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول
أهداف ليفربول من مباراة سالزبورج النمساوي :-
ويدخل فريق ليفربول تلك المباراة طامحا في تحقيق الانتصار أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي لدور الثمن نهائي من بطولة
ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحل فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق جينك البلجيكي في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة فقط.
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