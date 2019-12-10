تشكيل نابولي أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن تشكيل فريقه أمام جينك البلجيكي، التي ستقام على ملعب سان باولو، ضمن

الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل نابولي لمباراة الليلة كتالي:...

"ميريت، دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي، كاييخون، آلان، زيلينسكي، فابيان رويز، ميرتينز، ميليك".

الجدير بالذكر أن نابولي يتحل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.