يلا شوت hd مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر كورة لايف KORA STAR بي ان سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER Salah

يلتقي فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ في

لقاء الإياب ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب سالزبورغ اليوم لقاء بين فريقي نادى ريد بول ونظيره ليفربول في مواجهة الحسم للفريق الأحمر والذي يأمل في التأهل عن صدارة المجموعة لأن الخسارة أمام المنافس تعني توديع البطولة في حال إنتصار نابولي هو الآخر علي حساب نادي جينك، وقد أستطاع نادى ليفربول إعتلاء صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط جمعهم من فوز في ثلاث مباريات وتعادل مباراة وخَسر مباراة مثلها.

وفي اللقاء الماضي لعَب أمام نادى نابولي وإنتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف ، على الجانب الآخر نادى ريد بول سالزبورج يحتل المركز الثالث برصيد سبعة نقاط من فوز في مبارياتين وتعادل مباراة وتلقي مبارياتين هزيمة. تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ في

تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق حفيظ دراجي..

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