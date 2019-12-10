مصطفى شوبير ينضم لقائمة الأهلي أمام وادي دجلة

استدعى المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الحارس الصاعد مصطفى شوبير لقائمة لقاء وادي دجلة غداً الأربعاء في الدوري.

واستبعد فايلر الحارس علي لطفي من القائمة بشكل مفاجئ بعدما كان اسمه مدرجاً في قائمة المباراة. لقائمة لقاء وادي دجلة غداً الأربعاء في الدوري.واستبعد فايلر الحارس علي لطفي من القائمة بشكل مفاجئ بعدما كان اسمه مدرجاً في قائمة المباراة.

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