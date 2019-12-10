معسكر مغلق للمصري بالسويس استعدادًا لمواجهة المقاولون

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر غد الأربعاء، في معسكر مغلق بأحد فنادق السويس وذلك استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السابعة، من الدوري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب وهي المباراة

المقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد السويس الجديد.

كان الفريق قد أدى مساء اليوم على الاستاد مرانه الأساسي استعدادًا للمباراة

وهو المران الذي ركز خلاله الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق المقاولون العرب، وشهد المران تنافسًا كبيرًا من جميع اللاعبين على نيل ثقة جهازهم الفني أملًا في الدخول لقائمة اللاعبين المختارة للانضمام للمعسكر.