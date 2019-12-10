الاتحاد الفرنسي يجدد عقد ديشامب حتى 2022

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تجديد عقد مدربه الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي.
قال الاتحاد الفرنسي في بيانه إلى أن ديشامب جدد حتى عام 2022، عقبانتهاء كأس العالم 2022 التي ستقام بقطر.
ونجح ديشامب في التتويج بكأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا عقب فوزه على منتخب كرواتيابنتيجة 4-2، كما نجح في الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2016، وحصد وصافة البطولة بعد الخسارة أمام البرتغال بهدف دون رد.
الجدير بالذكر أن ديشامب تولى مسؤولية المنتخب الفرنسي في صيف 2012، خلفا لزميله السابق في المنتخب، لوران بلان.
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