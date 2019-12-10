بث مباشر | مشاهدة مباراة سالزبورج وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يواجه ليفربول خطر توديع دور مجموعات دوري أبطال أوروبا حين يحل ضيفًا على ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة السادسة والأخيرة، مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2019، فإذا تعرض للخسارة سيصعد سالزبورج كثاني للمجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن ليفربول، وبفارق نقطتين عن المتصدر “نابولي” إذا ما فاز الأخير على ضيفه جينك البلجيكي في نفس التوقيت.

ووضع ليفربول نفسه في هذه الحسبة المُعقدة بسبب سقوطه في فخ التعادل أمام نابولي في الجولة الخامسة رغم إقامة المباراة على ملعب “آنفيلد روود”.

وانتصر ليفربول بأعجوبة بنتيجة 3/4 في ملعب آنفيلد روود أمام فريق ريد بول سالزبورج المتطور للغاية هذا الموسم مع مهاجمه النرويجي اليافع هالاند، ما يعني أنه سيواجه صعوبات حقيقية في النمسا مساء اليوم.

ويأمل عشاق ليفربول في أن يحقق جينك الفوز أو التعادل أمام نابولي على ملعب سان باولو كي يحقق فريقهم التأهل في كل الحالات سواء خسر أو تعادل أمام سالزبورج المدجج بالمواهب الطموحة الساعية لرفع قيمتها السوقية بدءًا من الميركاتو الشتوي المقبل.

سالزبورج 0 – 0 ليفربول

???? ملعب ريد بول آرينا (سالزبورج)

تبدأ قريبًا (17:55 بتوقيت جرينيتش)

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