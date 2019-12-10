روي كيارا: طموحنا كبيرة في مونديال الأندية وسنواجه السد بكُل قوتنا

أبدى روي كيارا لاعب نادي هانجين سبورت بطل أوقيانوسيا سعادته البالغة بالمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة .

ويلتقي فريق هينجين بنظيره السد القطري غداً الأربعاء في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كيارا إن جميع لاعبي هينجين يترقبون بشدة خوض مباراة السد في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، ولديهم حماس شديد من أجل رفع اسم النادي والبلاد عاليا في هذا المحفل القاري الكبير .

وشدد لاعب هينجين بأن فريقه يخوض تحدي جديد في مسيرته منذ أن تأسس عام 1997، وقال إن طموحهم الأول كان الفوز ببطولة أوقيانوسيا، وقد نجحوا في ذلك بالفعل، والآن تركيزهم منصب على بطولة العالم التي يشاركون فيها لأول مرة .

وأضاف :”ندرك أن المهمة ليست سهلة علي الإطلاق، لكننا نتطلع لأن نظهر بصورة طيبة، ونقدم مباراة كبيرة أولا ضد السد، ولما لا نحقق الفوز ونصل للدور المقبل لمواجهة مونتيري المكسيكي، فلدينا الإمكانيات والإصرار والعزيمة لتحقيق ذلك ونأمل أن يحالفنا التوفيق”.