أبدى روي كيارا لاعب نادي هانجين سبورت بطل أوقيانوسيا سعادته البالغة بالمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة .
ويلتقي فريق هينجين بنظيره السد القطري غداً الأربعاء في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
وقال كيارا إن جميع لاعبي هينجين يترقبون بشدة خوض مباراة السد في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، ولديهم حماس شديد من أجل رفع اسم النادي والبلاد عاليا في هذا المحفل القاري الكبير .
وشدد لاعب هينجين بأن فريقه يخوض تحدي جديد في مسيرته منذ أن تأسس عام 1997، وقال إن طموحهم الأول كان الفوز ببطولة أوقيانوسيا، وقد نجحوا في ذلك بالفعل، والآن تركيزهم منصب على بطولة العالم التي يشاركون فيها لأول مرة .
وأضاف :”ندرك أن المهمة ليست سهلة علي الإطلاق، لكننا نتطلع لأن نظهر بصورة طيبة، ونقدم مباراة كبيرة أولا ضد السد، ولما لا نحقق الفوز ونصل للدور المقبل لمواجهة مونتيري المكسيكي، فلدينا الإمكانيات والإصرار والعزيمة لتحقيق ذلك ونأمل أن يحالفنا التوفيق”.
كانت هذه تفاصيل خبر روي كيارا: طموحنا كبيرة في مونديال الأندية وسنواجه السد بكُل قوتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.