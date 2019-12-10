كلينسمان يطلب قطع عطلة لاعبي هيرتا برلين من أجل الوصول للجاهزية الكاملة

طالب يورجن كلينسمان المدير الفني لنادي هيرتا برلين لاعبيه بالعودة إلى التدريبات قبل نهاية العام في ظل استعدادات الفريق للنصف الثاني من موسم دوري الدرجة الأولى الألماني .
وتدخل البوندسليجا في فترة سبات عقب نهاية مباريات الجولة التي تقام بين يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.
وجرت العادة أن تمنح الأندية لاعبيها راحة حتى بداية العام الجديد، ولكن كلينسمان يفكر بشكل مُختلف.
وقال مدرب هيرتا برلين عبر حسابه على شبكة “فيسبوك” للتواصل الإجتماعي اليوم الثلاثاء “فعليا فإن الثاني من يناير المقبل كان سيصبح موعداً لسفرنا من أجل خوض معسكرنا التدريبي في فلوريدا، لكننا نريد أن نبدأ قبل ذلك بأربعة أو خمسة أيام”.
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