نتيجة مباراة ليون الفرنسي ولايبزيج الألماني فى دوري أبطال أوروبا

يخوض نادي ليون الفرنسي مواجهة صعبة وحاسمة عندما يستقبل نادي لايبزيج الألماني، فى احدي أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2019، بالجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019-2020.

تقام المباراة على ملعب “غروباما ستايديوم” فى مدينة ليون بفرنسا، وتنطلق مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل صاحب الملعب اليوم المباراة نادي ليون وبجعبته 7 نقاط فى المركز الثالث من ترتيب المجموعة السابعة ومتساوياً مع ثاني المجموعة نادي زينيت سان بطرسبرج الروسى، وقد خاض ليون خمس مباريات الى الآن، وقد حقق الفوز في مباريتين وتعادل في مباراة واحده، وقد خسر في مباريتين ويريد اليوم ليون على ملعبه وامام جماهيرة تحقيق فوز على فريق لايبزيغ ليتأهل الى الدور التالي.

بينما يدخل نادي لايبزيج فى صدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، وذلك بعد خوض خمس مباريات وقد حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة واحده، وقد خسر في مباراة واحدة، ويريد اليوم نادي لايبزيج الخروج من المباراة بنتيجة التعادل فقط وذلك لتأكد تاهله لدور الـ16 من البطولة.

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وعلى الجانب الآخر وفى نفس توقيت مباراة ليون ولايبزيغ، يلتقي طرفي المجموعة نادي زينيت سان بطرسبرج الروسى صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بنظيره نادي بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وقد شهد لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات والذي أقيم على ملعب نادي لايبزيغ “ملعب ريد بول آرينا” بألمانيا، فوز نادي ليون الفرنسي بهدفين دون رد.