نتيجة مباراة تشيلسي وليل فى دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق ليل الفرنسي، اليوم الثلاثاء 10-12-2019، على ملعب ستامفورد بريدج بلندن، ضمن أهم مباريات اليوم بالجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

وتنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

تشيلسي يدخل مباراة اليوم أمام ليل ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور الثاني، في ظل الحسابات المعقدة للمجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد فريق فالنسيا الإسباني صاحب المركز الثاني، وفي المركز الأول يتواجد فريق أياكس برصيد 10 نقاط، وفي المركز الرابع يتواجد فريق ليل برصيد نقطة واحدة.

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نتيجة المباراة الثانية التي ستجمع بين أياكس وفالنسيا ستكون هامة للغاية بالنسبة لتشيلسي، فقد يكفيه التعادل للتأهل للدور المقبل حال فوز أياكس على فالنسيا.

ويذكر أن تشيلسي لم يشارك في دوري الأبطال الموسم الماضي بل لعب في الدوري الأوروبي وتوج به البلوز على حساب آرسنال في النهائي بعدما فاز بنتيجة 4-1.

وشهد لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات، والذي أقيم على ملعب “بيار موروا” بليل فى فرنسا، فوز البلوز بهدفين مقابل هدف.