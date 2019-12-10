تاجوا مدرب هينجين: أسلوب السد يشبه برشلونة وحضرنا لتشريف الكرة في بلادنا

إعترف فيليكس تاجوا مدرب فريق هينجين سبور لكرة القدم، بطل أوقيانوسيا، بالصعوبة البالغة التي تنتظر فريقه غداً الأربعاء خلال مواجهة السد القطري في إفتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال تاجوا في مؤتمر صحفي عقد اليوم :”ننتظر مباراة صعبة مع منافس شرس يستطيع الهجوم القوي، ويسبب الصعوبات للفريق المنافس، وسنعمل جاهدين على أن نقدم مردود جيد، ونظهر بصورة طيبة “.

وعن مواجهة تشافي قال فيليكس :”بالتأكيد سنواجه نجم كبير أحرز العديد من البطولات في أوروبا، لكن أنا كمدرب اعتدت على مواجهة هذه التحديات، وجاهز لكي يقدم فريقي مستوى طيب أمام فريق كبير بقيادة مدرب ولاعب سابق مميز وصاحب خبرة وفلسفة عالية “.

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وقال المدرب إن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، ومن أجل الوصول لهذه المرحلة الفريق خاض الكثير من التحديات والصعوبات لكنه تألق وفاز بلقب البطولة القارية، وقد جئنا إلى قطر لنواصل هذه العروض القوية ونعمل من أجل أن نظهر الوجه الحقيقي للكرة في بلادنا وترك أنطباع جيد عنها .

وعن تأثير إرهاق رحلة السفر الطويلة علي الفريق قال المدرب :”الفريق كان يتعرض للإرهاق بالفعل عندما نخوض أي منافسة خارجية بسبب طول المسافات لخوض المباريات وضيق الوقت بين كُل مباراة وأخرى، لكن وصول الفريق مبكراً إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية ساهم بشكل كبير في الحصول على وقت أكبر للراحة والتعود أيضاً على أجواء قطر والطقس ،والملاعب، وهو ما يجعل الفريق جاهز تماماً”.

وبسؤاله عن أسماء أبرز اللاعبين الذين يعرفهم في فريق السد قال :”أعرف النجم الإسباني جابي جيداً فهو متألق وله سمعة طيبة وغني عن التعريف، وأسلوب السد يشبه كثيراً أسلوب لعب برشلونة من خلال الإعتماد على الأطراف ولديهم مهاجم جيد للغاية هو بغداد بونجاح يترجم الفرص التي تتاح للفريق أمام المرمى وهو من أفضل اللاعبين في الفريق وهداف من طراز عالي، ولذلك أنا معجب جداً بأسلوب لعبهم الجيد “.