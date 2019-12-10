طارق سلمان: السد متحمس لتحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية

توقع طارق سلمان لاعب السد القطري اليوم الثلاثاء أن تكون بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 من الشهر الجاري فرصة للاعبي السد من أجل تصحيح المسار، بعد النتائج المتذبذبة مع النادي في الدوري قبل التوقف، ثم مع المنتخب في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24 ).

ويفتتح السد منافسات بطولة كأس العالم للأندية غدا الأربعاء عندما يواجه هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا.

وقال طارق سلمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم :”هذه البطولة لا تأتي كل يوم في الدوحة، ووجودها في قطر يعطينا الحماس الكبير لنقدم أفضل ما لدينا، ويجب أن نعد أنفسنا كلاعبين للتعامل مع ضغوط المباريات المستمر، وهذا لا يحدث إلا من خلال تطبيق تعليمات المدرب والجهاز الفني “.

وعن تأثير ضغط المباريات المتواصل على الفريق قال طارق سلمان :”حصلنا على راحة لمدة يومين، وقام المدرب بعمل الإستشفاء تدريجيا بالنسبة لنا وأصبحنا جاهزين لخوض تحدي كأس العالم ونأمل أن يحالفنا التوفيق خلال هذه البطولة “.

وعن الناحية النفسية وتأثير خروج المنتخب القطري من خليجي 24 دون الفوز باللقب قال طارق :” قدمنا أداء جيدا في بطولة كأس الخليج لكن لم يحالفنا التوفيق، وهذه البطولة كانت درسا بالنسبة لنا وستفيدنا في المستقبل”.

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وشدد طارق سلمان على أنه يشعر بالفخر للعب بجوار تشافي، ثم التدريب تحت قيادته أيضا، مشيراً إلى أنه يساعد الفريق بشكل كبير من خلال فلسفته التدريبية وخططه.

وتمنى سلمان التوفيق لفريقه خلال المباراة الإفتتاحية مؤكداً سعادته الكبيرة علي المستوى الشخصي بخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية مؤكداً أن اللاعبين متحمسين للغاية خلال فترة التحضيرات التي سبقت هذه البطولة من أجل الوصول بعيداً في هذا المونديال المصغر .

وأضاف :”هذه البطولة ستكون فرصة لنا لأستعادة الأمجاد على غرار ما حققه فريقنا في 2011 عندما حقق المركز الثالث لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية لذلك نسعى لتقديم أفضل ما لدينا منذ المباراة الإفتتاحية التي ستكون مختلفة وقوية”.

وأضاف :”نكن كُل الإحترام لمنافسنا في المباراة الإفتتاحية وقد درسنا المنافس وكافة تفاصيله ونتمنى أن نحقق الفوز لإسعاد الجماهير”.