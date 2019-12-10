نتيجة مباراة أياكس أمستردام وفالنسيا فى دوري أبطال أوروبا

يتواجه فريق أياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني، فى احدي أهم مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2019، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.
تقام المباراة على ملعب “يوهان كرويف آرينا” بالعاصمة الهولندية أمستردام، وتنطلق مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.
ويتصدر الفريق الهولندي” أياكس” المجموعة الثامنة، برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في واحدة وهزُم في واحدة، وكانت آخر انتصاراته أمام ليل الفرنسي في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ويسعي اليوم لتعزيز الصدارة بتحقيق الفوز، واستغلال أرضه وجمهوره الاستغلال الأمثل.
بينما يدخل الخفافيش اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز ولابديل آخر لإنتزاع بطاقة التأهل للدور الثاني، رغم صعوبة المباراة، خاصة وإنها خارج الديار.
وفى نفس التوقيت يواجه تشيلسي الانجليزي صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط على ملعب “ستامفورد بريدج” بلندن، فريق ليل الفرنسي صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة والذي فقد آماله فى التأهل فى مباراة تكاد تكون سهلة.
وشهد لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الثانية بدور المجموعات، والذي أقيم على ملعب “ميستايا” بمدينة فالنسيا فى اسبانيا، فوز كبير لأياكس بثلاثية بيضاء.
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