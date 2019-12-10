قائد الترجي خليل شمام ضمن قائمة الفريق في مونديال الأندية في قطر

تواجد خليل شمام القائد بنادي الترجي التونسي ضمن بعثة النادي المسافرة إلى قطر اليوم الثلاثاء للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد غياب أستمر أسابيع بسبب الإصابة.
وأعلن النادي اليوم في بيان ان خليل شمام أنضم إلى بقية اللاعبين في التدريبات منذ أيام وهو متواجد بالقائمة الرسمية للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية وسيكون بالتالي حاضراً في هذه المسابقة.
وتوجهت بعثة الفريق ظهر اليوم عبر طائرة خاصة إلى قطر حيث يستهل بطل أفريقيا، في النسختين الماضيتين، أولى مبارياته أمام فريق الهلال السعودي بطل آسيا يوم 14 ديسمبر الجاري.
وهذه المشاركة الثالثة للفريق التونسي في البطولة بعد عامي 2011 و.2018
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