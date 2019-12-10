نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره نادي برشلونة الاسباني، فى قمة مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2019، ضمن فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.
تقام المباراة على ملعب “جوزيبي مياتزا” بميلانو، وتنطلق مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.
ويتواجد برشلونة رفقة إنتر ميلان في المجموعة السادسة برفقة أيضاً بوروسيا دورتموند الألماني، وسلافيا براغ التشيكي.
وضمن العملاق الكتالوني التأهل لدور ثمن النهائي كأول هذه المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند، وإنتر ميلان اللذان يبحثا عن الفوز في الجولة الأخيرة من أجل خطف بطاقة التأهل.
برشلونة واجه فريق إنتر ميلانو بمسابقة دوري أبطال أوروبا حتى الآن تسع مرات، أغلبها كان في دور المجموعات، حيث كان أولى مباريات الفريقين في موسم 2002 / 2003، وفاز البلوجرانا بثلاثية نظيفة، كان برشلونة صاحب اليد العليا، بانتصاره في خمسة لقاءات، وتعادله في ثلاثة، وخسارة مباراة واحدة.
وشهد لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات، فوز بارسا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ببرشلونة، سجل هدفي برشلونة نجم أوروغواي لويس سواريز.
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